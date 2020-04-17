РИАМО - 17 апр. Свыше 11 тысяч компаний, пострадавших во время пандемии коронавируса, освобождены от платы за аренду на время простоя, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Речь идет о компаниях, которые арендуют недвижимость или землю у города. Это предприятия сфер культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы. А также компании, занимающиеся бытовыми услугами, общепитом, торговлей, гостиницами и туризмом.

«Арендаторам городского имущества, чья деятельность серьезно пострадала из-за кризиса и приостановки работы, была направлена инструкция по получению городской поддержки. Уведомления были разосланы не только на юридический и фактический адреса организаций, но и направлены онлайн в личные кабинеты арендаторов на городском портале mos.ru», — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Благодаря второму пакету антикризисных мер, бизнесмены сэкономят 4,6 миллиарда рублей.

Для того, чтобы получить такое послабление, нужно отправить обращение в департамент городского имущества. К обращению также нужно прикрепить фотоматериалы, подтверждающие фактический вид деятельности, и приказ о приостановлении работы, если она должна быть приостановлена в соответствии с принятыми законами.

Документы нужно отправлять через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru и в бумажном виде по почте в адрес департамента городского имущества до конца 2020 года.

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17 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

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