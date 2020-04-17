РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 апр. В связи с проведением плановых работ в нескольких населенных пунктах Домодедова 20 и 21 апреля ожидается нарушение электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В связи с работами, проводимыми в электрических сетях ПАО «МОЭСК», ожидается нарушение электроснабжения потребителей, расположенных по адресу: деревня Косино», - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии там ожидается 20 и 21 апреля с 9:00 до 17:00. Кроме того, 20 апреля с 9:00 до 13:00 ожидается нарушение электроснабжения в селе Вельяминово.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.