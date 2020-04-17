РИАМО - 17 апр. За минувшие сутки в Московской области зарегистрировали 472 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, общее число случаев заболевания в регионе достигло 4526, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего за сутки в России подтвердилось еще 4070 случаев заражения Covid-19, а общее число случаев увеличилось до 32 008. С начала эпидемии в стране выздоровели 2590 человек, 273 пациента умерли.

На фоне распространения коронавируса нового типа Covid-19 в Московской области ввели режим повышенной готовности. Работа ряда предприятий и организаций ограничена, а для жителей всех возрастов действует режим самоизоляции.

Выйти из дома можно только по веской причине, для поездок на транспорте нужен специальный цифровой пропуск.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.