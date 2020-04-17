РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 апр. На сайте Мытищинской теплосети опубликовали график летних отключений горячего водоснабжения у потребителей в городском округе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Плановое отключение ГВС необходимо для надежного теплоснабжения в следующем отопительном периоде. В рамках профилактических работ будут проведены обследование, ремонт и наладка оборудования тепловых источников, ЦТП, систем отопления и ГВС многоквартирных жилых домов, проведены гидравлические испытания тепловых сетей.

«График планового отключения абонентов от ГВС для проведения профилактических ремонтов сформирован, согласован с администрацией округа и размещен в свободном доступе на официальном сайте АО «Мытищинская теплосеть» в разделе «Информация потребителям». Также с информацией об отключении конкретного дома от ГВС можно ознакомиться по телефону: +7(495)775-5-92, где автоответчик сообщит необходимую информацию и соединит с оператором», - говорится в сообщении.

В Мытищах реализованы механизмы, позволяющие проводить плановые ремонты теплоснабжающего оборудования с отключением горячей воды у потребителей на срок не более трех суток. Для сокращения сроков отключения горячей воды собственникам необходимо направить официальное обращение в свою УК. При положительных результатах проведения гидравлических испытаний тепловых сетей сроки отключения будут сведены до минимума.



Несмотря на складывающуюся ситуацию с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией, все отключения потребителей будут вестись согласно утвержденным графикам до особых указаний от администрации городского округа.