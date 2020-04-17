РИАМО - 17 апр. За минувшие сутки в столице зарегистрировали 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных Covid-19 в Москве выросло до 18105, сообщает московский оперативный штаб.

С начала распространения коронавируса в столице выздоровели 1517 человек. Общее число умерших — 127 человек.

По России за сутки выявлено 4070 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе страны. Скончались 41 пациент, выздоровели 286 человек.

Всего на территории России за весь период эпидемии подтверждено 32008 случаев заражения Covid-2019. За время распространения данной инфекции зарегистрировано 273 смертельных случая, излечились 2590 пациентов.

В Московском регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Граждане обязаны находиться в своих квартирах или домах. Для перемещения на личном и общественном транспорте горожанам обязательно необходимо иметь цифровой пропуск, который проверяют полицейские и сотрудники контролирующих органов.

Общее число проведенных в стране Covid-тестов достигло отметки 1,71 миллиона. Свыше 104 тысяч из них провели за минувшие сутки.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.