РИАМО - 17 апр. На территории Подмосковья за последние три дня выявили 487 нарушителей режима самоизоляции, который был введен из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Рейды по пресечению нарушений режима самоизоляции проводились в период с 13 по 16 апреля совместными усилиями сотрудников Госадмтехнадзора и полиции.

«В результате рейдов выявлено 435 физических и 52 юридических лица, нарушивших режим самоизоляции и запрет на деятельность в режиме самоизоляции. Все нарушители будут привлечены к ответственности», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области – главный государственный административно-технический инспектор Подмосковья Олег Баженов.

Экипажи сотрудников надзорных органов патрулировали общественные пространства, проверяли наличие у граждан официального разрешения на передвижение по городу, привлекали к ответственности нарушивших запрет на деятельность объекты торговли и услуг.

До 1 мая гражданам Подмосковья рекомендуется соблюдать режим домашней самоизоляции с целью снижения распространения коронавирусной инфекции. Выходить из дома можно лишь в случае острой необходимости.

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17 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.