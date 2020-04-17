РИАМО - 17 апр. В Москве средний чек в супермаркетах в апреле подскочил на 56%, в количество покупок упало на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет в пятницу газета «Известия».

«По данным «Платформы ОФД», в небольших магазинах в столице также вырос средний чек на 44% и составил 591 рубль, а частота покупок снизилась на 28%. В гипермаркетах зафиксировали такую же динамику, москвичи стали на 29% реже ходить в гипермаркеты, но покупать за один раз стали больше на 27%», — говорится в материале.

В России средний чек супермаркетов на 41% выше, чем в апреле 2019 года, он составляет 541 рубль, а супермаркеты россияне стали реже посещать на 22%. В небольших магазинах за одну покупку стали покупать на 26% больше, средний чек составил 370 рублей, а количество походов в магазин «у дома» сократилось на 15%.

В регионах в гипермаркетах средний чек подрос на 27% и составил 790 рублей, а количество покупок снизилось на 30%.

В апреле прошлого года максимальный рост среднего чека в гипермаркетах в Москве был 15%, а в России – 7%. В столичных небольших магазинах количество покупок снижалось лишь на 7%.

«Покупатель стремится за одно посещение магазина взять большой набор товаров, чтобы реже посещать места массового скопления людей. Поэтому закономерно, что частота походов в магазин сильно сокращается, а средний чек при этом увеличивается», — сказал директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков.

Он также отметил, что из-за долгого провождения времени дома вырос спрос на продукты с длительным сроком хранения и на ингредиенты для домашнего приготовления пищи.

Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко согласился, что люди переходят на домашнее питание, поэтому требуется дополнительная закупка продуктов.

«Москвичи опасаются выезжать в магазин на личном транспорте при действующих ограничениях на передвижение, поэтому в гипермаркетах трафик значительно снизился», — добавил Власенко.

В Москве и Подмосковье действует режим повышенной готовности и введен режим самоизоляции. Жители не могут выходить из дома без веской причины, а для поездок на транспорте нужно получить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.