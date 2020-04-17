РИАМО - 17 апр. Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф даст большое видеоинтервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, в нем он расскажет о ситуации в российской экономике, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Интервью выйдет 21 апреля на «Лента.ру». Параллельно оно будет доступно на площадке онлайн-кинотеатра Okko и на всех информационных ресурсах Rambler Group», - отмечается в материале.

При этом часть вопросов будут отобраны из числа тех, что прислали читатели изданий Rambler Group по принципу оригинальности и наибольшего интереса к темам.

Свой вопрос каждый желающий может задать с помощью специальной формы, размещенной на «Лента.ру».