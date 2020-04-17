РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 апр. Волонтер передал продуктовый набор от губернатора Московской области 99-летнему Александру Золотову – участнику Великой Отечественной войны из Балашихи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Золотов награжден медалями «За освобождение Москвы», «За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги» и орденами Отечественной войны и Красной Звезды. Во время пандемии коронавируса ветеран соблюдает самоизоляцию.

«Мы пережили такую страшную войну, выстояли, думаю, и коронавирус переживем. Тем более нас без внимания руководство области, города не составляет, помогают. Продуктовый набор – хороший, это существенная помощь», – отметил Золотов.

Волонтер Александр Евсюткин рассказал, что в набор продуктов от губернатора входит сахар, гречневая крупа, консервы, подсолнечное масло, макароны, мука, сгущенка, сладости.

«Люди пожилого возраста, многодетные и нуждающиеся семьи в центре нашего внимания. Им в первую очередь нужна поддержка и помощь. Ежедневно в Балашихе работает телефон горячей линии, на который можно позвонить и рассказать о своих проблемах», – добавил Евсюткин.

Также волонтер передал наборы продуктов от губернатора другим одиноко проживающим пенсионерам и многодетным семьям в микрорайоне Керамик.

За помощью, а также с информацией о тех, кто в ней нуждается можно обратиться по телефонам горячей линии управления социальной защиты населения в Балашихе по телефонам: 8(495)521-31-08, 8(495)529-27-36.