РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 апр. В подмосковном Подольске волонтеры выполнили еще 42 заявки на доставку продуктов и медикаментов нуждающимся жителям на самоизоляции, сообщается в докладе о мерах профилактики коронавируса в городском округе, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Подольске».

На территории округа работают 220 волонтеров.

«16 апреля волонтеры обзвонили 2650 человек, поступило 42 заявки на доставку продуктов и медикаментов, все они удовлетворены. От губернатора Московской области вручили 2 продуктовых набора гражданам пенсионного возраста старше 65 лет. От главы городского округа - 7 наборов гражданам пенсионного возраста старше 60 лет. Адресную помощь оказали 32 жителям. 18 именинников получили подарок от главы округа», - говорится в документе.

Продолжается разъяснительная работа по выплатам социально незащищенным категориям граждан и регистрации онлайн в качестве безработных.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.