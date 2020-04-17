РИАМО - 17 апр. Выздоровевшие от коронавируса москвичи могут стать донорами плазмы для лечения больных с новой инфекцией, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Эксперты отмечают, что кровь переболевших коронавирусом содержит антитела, которые помогают справиться с инфекцией. Этот способ лечения может помочь нам справиться с пандемией», – сказала Ракова.

На данный момент плазмы в столице пока недостаточно. Вместе с этим растет число излечившихся от коронавируса, что означает рост числа потенциальных доноров.

«Ежедневно от инфекции излечиваются около 100-150 человек. Сейчас таких людей уже около 1500, а значит, в Москве есть потенциальные доноры. Я обращаюсь с просьбой к этим людям. Наши врачи помогли вам справиться с инфекцией – помогите и вы тем, кто сейчас находится в больнице», – добавила Ракова.

У пациентов, которым сделали переливание донорской плазмы, наблюдается улучшение состояния и отсутствие побочных эффектов.

Данный метод тестируется и широко применяется за рубежом – в США, Германии, Китае и других странах.

Горячая линия по донорству плазмы работает ежедневно с 09:00 до 19:00 по номеру телефона: 8 (495)870-45-16.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.