РИАМО - 17 апр. Денежные выплаты получат доноры плазмы для лечения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 в Москве, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По предложению клинического комитета на прошлой недели в Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом — переливание плазмы. Первые процедуры уже проведены.

«По поручению мэра в ближайшее время будет принят нормативно-правовой акт, устанавливающий денежные выплаты для доноров плазмы», — сообщила Ракова.

Стать донором плазмы может человек в возрасте от 18 до 55 лет, который переболел коронавирусом. При этом он не должен иметь хронические заболевания. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

По вопросам сдачи плазмы можно обратиться на специальную горячую линию по телефону: 8 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

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