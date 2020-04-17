РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 апр. В подмосковном Подольске гипермаркет «Глобус» выделил 300 пасхальных куличей для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, их освятили и передали волонтерам для доставки, сообщается в докладе о мерах профилактики коронавируса в городском округе, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Подольске».

«Получена благотворительная помощь от гипермаркета «Глобус» - 300 пасхальных куличей. В рамках подготовки к празднованию православного праздника Святой Пасхи благочинный Подольского округа, настоятель Воскресенского храма протоиерей Олег Сердцев совершил обряд церковного благословения по их освящению. Доставлять куличи будут в течение трех дней - с 16 по 18 апреля», - говорится в документе.

Первую партию из 118 куличей 30 волонтеров доставили 16 апреля участникам Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей, членам общества инвалидов, глухих, слепых.