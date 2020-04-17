РИАМО - 17 апр. В столице начала работу горячая линия по вопросам донорства плазмы, те, кто вылечился от коронавируса могут сдать кровь и помочь заразившимся, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С сегодняшнего дня в Москве начинает работать горячая линия по вопросам донорства плазмы. Я прошу всех людей, выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции, откликнуться и сдать кровь для плазмы», — сказала Ракова.

В крови тех, кто вылечился от коронавируса, есть антитела к этой инфекции, поэтому ее используют для лечения больных Covid-19.

Чтобы сообщить о желании сдать кровь для плазмы, нужно обратиться по телефону: 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются каждый день с 9:00 до 19:00.

Донорами могут стать граждане, выздоровевшие от коронавируса, в возрасте от 18 до 55 лет. У доноров не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов B и C.

В Москве вылечившихся от коронавируса 1 517 человек, в столице насчитывается 16 146 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.