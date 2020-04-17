РИАМО - 17 апр. Из Троицкого храма в подмосковном Реутове в воскресную ночь будет организовано онлайн-вещание пасхального богослужения на видеохостинге YouTube, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Из-за принятых ограничительных мер в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции в храмах и монастырях Московской области с 13 по 19 апреля все богослужения пройдут без участия прихожан. Для верующих Реутова, а также всех желающих покажут трансляцию службы из Троицкого храма в пасхальную ночь в режиме онлайн. Богослужение начнется в 23:30 по московскому времени», - отмечается в сообщении.

Также прихожане Троицкого храма Реутова могут подать записки с поминаниями через официальный сайт: https://troitsa-reutov.ru/. В храм Казанской иконы Божией Матери можно подать записки на поминовение на литургии, а также попросить поставить свечи перед любой иконой, позвонив по телефону: 8(495)791-30-68.

Трансляции пасхальных богослужений из других храмов будут доступны на официальном сайте Московского патриархата, в личном аккаунте Святейшего Патриарха, на странице проекта «Поговори со священником». Их также можно увидеть на телеканалах «Союз» в YouTube и «Спас». В праздник Светлого Христова Воскресения богослужение покажут Первый канал и «Россия 1».

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

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