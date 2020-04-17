РИАМО-17 апр. «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международные рейсы до конца июля, государственные границы закрыты с 30 марта, сообщает «Коммерсант».

«В данный момент билеты на полеты из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие зарубежные города можно купить с 1 августа. Техническая возможность приобрести билеты до этой даты отсутствует», – отмечается в материале.

Государственные границы закрыты с 30 марта, исключения действуют только в отношении дипломатических работников, водителей грузовых автомобилей, экипажей судов.

Во всем мире отменили большую часть как международных, так и внутренних рейсов авиакомпаний. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), на земле стоит не менее трети мирового флота гражданских судов.

Российские власти пока не объявляют дату возобновления международного авиасообщения, она будет зависеть от сроков преодоления эпидемии.

На данный момент по всему миру зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения коронавирусом. В России число инфицированных достигло 27 938 человек.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.