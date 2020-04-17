РИАМО - 17 апр. После ввода в РФ системы цифровых пропусков из-за ситуации с коронавирусом в стране участились случаи кибермошенничества, хакеры подделывают сайты госучреждений и организуют массовую почтовую рассылку с фейковыми пропусками, сообщает газета «Известия».

Кибермошенники рассылают от имени госучреждений фейковые сообщения в соцсетях и по электронной почте с фальшивыми пропусками. После перехода пользователей по вредоносным ссылкам, мошенники пытаются выведать у жертв паспортные данные – якобы для оплаты услуги после получения.

«По своему масштабу новая угроза сопоставима с финансовыми пирамидами, организаторы которых тратят колоссальные суммы на продвижение через известных людей и популярные сайты», — сказал независимый эксперт SICP Александр Подобных.

От обмана можно защититься, проверяя сомнительные ссылки с помощью сервиса WHOIS, а почтовые адреса отправителей через верификаторы почтовых ящиков.

Дополнительным способом проверки писем, полученных через электронную почту, является попытка ответить на письмо. Если адрес сотрудника организации при этом не поменяется, то высока вероятность, что он не является поддельным.

В Москве, Подмосковье и ряде других российских регионов в условиях распространения коронавируса ввели режим обязательных цифровых пропусков. Они необходимы при поездках на личном и общественном транспорте. Для пеших перемещений пропуска не предусмотрены, однако необходимо соблюдать меры предосторожности, держать социальную дистанцию и соблюдать ПДД.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.