РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 апр. Заместитель директора Балашихинского водоканала Сергей Степашин передал 13 губернаторских продуктовых наборов самоизолированным жителям микрорайона Купавна, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В состав набора входят крупы, мясные и рыбные консервы, растительное масло, макароны, сахар, кофе, чай и печенье. Один набор рассчитан на 10-14 дней.

«Люди пожилого возраста и с хроническими заболеваниями наиболее подвержены вирусам, и им нежелательно выходить из дома. Все они очень тепло нас встречали. Люди понимают, что выйти в магазин не всегда удается. Мы посетили и жителей многоквартирных домов, и проживающих в частном секторе. Некоторые из получателей проживают достаточно далеко от супермаркета и редко ходят за продуктами, другим вообще тяжело», - сказал Степашин.

Он добавил, что доставил 13 продуктовых наборов многодетным семьям, одиноко проживающим пожилым людям, одному инвалиду и участнику Великой Отечественной войны.

«Кому-то из пенсионеров мы оставляли коробки на пороге дома, не передавая из рук в руки. Они потом заберут эти наборы или им помогут соседи», - подчеркнул Степашин.

Сообщить о тех, кому может быть необходима помощь, можно в управление социальной защиты населения Балашихи по телефону: 8(495)521-31-08.

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