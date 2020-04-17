РИАМО - 17 апр. Поисково-спасательный водолазный отряд ГКУ «МГПСС» провел обследование одиннадцати зон отдыха с купанием, в результате проверки были обнаружены детский снегокат и крепежные элементы бассейна, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В марте водолазы обследовали три водоема, а в период с 13 по 16 апреля — восемь.

«Водолазный отряд в соответствии с графиком провел обследование восьми зон отдыха с купанием – «Большой садовый пруд», «Озеро Белое», «Тропарево», «Мещерское», «Серебряный Бор-3», «Большой городской пруд», «Озеро Черное» и «Озеро Школьное», – отмечается в материале.

В ходе проверки водоемов водолазы на дне обнаружили бутылки, битое стекло, коряги, доски и упаковки от многозарядных петард. На дне озера в Тропаревском лесопарке был обнаружен детский снегокат и крепежные элементы от бывшего там когда-то бассейна. В Зеленограде помимо пластиковых бутылок и камней обнаружили часы.

По завершению обследования специалисты составили акты о состоянии дна. Документы передали компаниям, под контролем которых находятся пляжи. Данные организации должны провести очистку дна водоемов от мусора.

В мае планируется провести обследование дна водолазами и принять решение о готовности водоема к летнему сезону и приему отдыхающих.