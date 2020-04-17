РИАМО - 17 апр. В Московском метрополитене в пятницу выявили 74 человека с температурой, при этом никаких очередей в утренний час пик не было, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Москвы.

«Затруднений в метро не зафиксировано, но выявлено 74 человека с температурой», - говорится в сообщении.

Граждан призывают оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

На фоне распространения коронавирусной инфекции в столице ввели режим самоизоляции, он продлится до конца апреля. Для поездок на транспорте необходимо получить пропуск. В метрополитене проводят выборочные проверки наличия соответствующих пропусков.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.