РИАМО - 17 апр. Подмосковное УФАС признало ООО «Индевар» недобросовестным поставщиком, на заседании комиссии общество не предоставило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

«Согласно представленным сведениям, управление делами губернатора Московской области и правительства Московской области заключило с ООО «Индевар» контракт на поставку воды. В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», – отмечается в материале.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Подмосковное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Индевар» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.