РИАМО - 17 апр. Компания «Россети Московский регион» за четыре дня проложит 56 кабельных линий и построит восемь комплектных трансформаторных подстанций для усиления инфраструктуры медицинских учреждений столицы, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Россети Московский регион».

«В рамках работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции правительством Москвы принимаются беспрецедентные меры, направленные на усиление инфраструктуры медицинских учреждений столицы», — говорится в сообщении.

Энергетикам за четверо суток предстоит проложить 42 кабельные линии 0,4 киловатт, 14 кабельных линий 6-10 киловатт, а также построить восемь комплектных трансформаторных подстанций. В круглосуточных работах будут задействованы 420 энергетиков и 57 единиц техники.

Кроме того, все работы проводятся в тесном взаимодействии с комплекса городского хозяйства Москвы и находятся на личном контроле у генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского.