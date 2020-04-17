РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 апр. На улицах подмосковной Балашихи в пятницу наблюдается мало людей, большинство жителей осталось дома, выполнив требование властей об обязательной самоизоляции во время пандемии коронавируса, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

«Яндекс» использует информацию своих сервисов и вычисляет для разных городов так называемый индекс самоизоляции. Этот показатель отражает отношение жителей к требованию соблюдать домашний режим во время эпидемии коронавируса. Индекс измеряется в диапазоне от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс, тем меньше людей находится на улице. Чем ниже индекс, тем оживленнее улицы.

«10:01, 17 апреля, большинство людей дома», - отмечается на интерактивной карте.

Утром в пятницу Балашихе присвоили индекс самоизоляции 3,6 балла.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.