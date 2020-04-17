РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 апр. В подмосковный Подольск за минувшие две недели въехали 29 человек из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, под наблюдением на карантине находятся 334 человека, сообщается в докладе о мерах профилактики коронавируса в городском округе, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Подольске».

«В Подольск со 2 по 16 апреля въехало 29 человек из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Полиция за дежурные сутки с 15 по 16 апреля проверила нахождение девятерых из них. Всего на дому под медицинским наблюдением с привлечением правоохранительных органов находятся 334 человека, в том числе 310 контактных и 24 прибывших из неблагополучных стран», – говорится в документе.

Также полиция на постоянной основе проверяет лиц в режиме самоизоляции и членов их семей. Собрана информация в отношении 607 граждан (с 15 по 16 апреля – 49).

По состоянию на 16 апреля зарегистрированы 95 жителей округа, имеющих или имевших лабораторное подтверждение коронавирусной инфекции, из них 4 детей. Проходят лечение 89 человек: 52 на дому, 37 в медицинских учреждениях (в Подольске – 14, в других муниципалитетах – 23). Четыре человека выздоровели, двое скончались.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.