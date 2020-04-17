РИАМО - 17 апр. Арбитражный суд Москвы признал законным решение УФАС Подмосковья о нарушении МКУ «Единый центр поддержки предпринимательства» организации и проведения торгов, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

В управление поступила жалоба от АО «XXI век-ТВ» на бездействие при организации открытого электронного аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, на земельном участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Сергиево-Посадского городского округа.

«Ведомство рассмотрело жалобу и вынесло решение о нарушении «Единым центром поддержки предпринимательства» организации торгов. Не согласившись с решением УФАС, центр обратился в Арбитражный суд», — отмечается в материале

Арбитражный суд города Москвы отказал МКУ «Единый центр поддержки предпринимательства» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.