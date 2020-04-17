РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 17 апр. Медикам городской больницы подмосковного Дзержинского передали 100 многоразовых защитных костюмов и 100 респираторов, сообщила глава городского округа Людмила Иванова.

«Всем нам хочется хороших новостей. И вот они. Сегодня мы передали нашим медикам в городскую больницу 100 многоразовых защитных костюмов, 100 респираторов, 170 литров антисептика, 150 литров жидкого мыла, 60 литров универсального антисептика. В сумме эта помощь исчисляется в 615 тысяч рублей. Она от группы компаний «Петровский». Жителям города она больше известна как автосалон Renault», – написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Управляющий дилерским центром «Петровский» Кирилл Константинов отметил, что это их вклад в общее дело.

«Сейчас всем нелегко. Пусть эта помощь поможет кому-то спасти жизнь или легче расправиться с этим заболеванием», – объяснил Константинов.

Глава Дзержинского подчеркнула, что такая поддержка врачей – это про человечность предпринимателей.

«Пандемия коронавируса – отвратительное время. Но оно объединяет многих. Когда мы обратились за помощью, нам никто не отказал. Спасибо, что помогаете пройти через это сложной испытание. Спасибо группе компаний «Петровский», директору ресторана «Сокол» Абдуле Агили, ООО «Орис Пром», лаборатории «Гемотест», ООО «Техногрупп», депутатам городского совета. Всем, кто не остался в стороне. Сейчас даже самая маленькая помощь может все изменить. Мы обязательно прорвемся. Мы все это переживем», – заключила Иванова.

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