РИАМО - 17 апр. В России провели уже порядка 1,72 миллиона лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию нового типа Covid-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах РФ, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено», - говорится в сообщении.

На коронавирус проверяются пациенты с соответствующими симптомами, а также люди из числа тех, кто прибыл из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции.

На сегодня под наблюдением из-за коронавируса в России находятся свыше 129 тысяч человек. За все время под наблюдением находилось почти 534 тысячи человек.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.