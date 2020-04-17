Одной из основных мер социальной поддержки россиян в период самоизоляции из-за коронавируса стало повышение пособия по безработице до уровня МРОТ независимо от стажа, для москвичей максимальный размер пособия составляет 19500 рублей. Получить выплату можно с 1 апреля 2020 года, однако многие из тех, кто обратился в центр занятости для регистрации в качестве безработного, столкнулись с проблемами. В ситуации разбирался корреспондент РИАМО.

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Огромный трафик и подвисшие заявки

Проще всего тем жителям Москвы, кто по состоянию на 31 марта уже стоял на учете в центре занятости – им повышенное пособие должно начисляться автоматически. А вот те, кому нужно получить статус безработного, столкнулись с проблемами. В первую очередь – техническими.

Заявления о признании безработным подаются онлайн на сайте московского Центра занятости населения «Моя работа», но по факту сделать это оказалось почти нереально – система не справляется с потоком обращений.

Как рассказал РИАМО многодетный отец Дмитрий, работавший в сервисе по ремонту смартфонов и компьютеров, он уволился еще 27 марта по собственному желанию, так как из-за карантина резко сократилось количество заказов. Дмитрий работал официально и решил встать на биржу труда, чтобы получить пособие. По его словам, он пытался подать заявление онлайн с 6 апреля, когда должна была заработать опция удаленной регистрации в качестве безработного на сайте czn.mos.ru, но портал все время зависает.

«Ситуация сложная, так как семья большая, и деньги нужны. Объявлены меры поддержки и безработным, и многодетным, но выходит, что воспользоваться ими не получается», - отметил москвич.

Анна Скорина на портале «Яндекс.Кью» жалуется на то, что ее заявление пропало из личного кабинета, хотя у него был статус «принято». «В понедельник заполнила заявление и прикрепила все документы на портале центра занятости, зарегистрировалась на нем через госуслуги. В среду получила ответ ни о чем, какие документы нужны, как подавать удаленно и как зарегистрироваться. После чего мое заявление с портала исчезло», - рассказала она.

«Ну, можно понять, все долго грузится, техпроблемы, но как это исчезло поданное заявление?!» - недоумевает девушка.

В официальной группе Московского центра занятости «Моя работа» «ВКонтакте» пользователи также пытаются выяснить, почему не грузится сайт или не крепятся файлы в заявлении. «Если не крепятся файлы в заявлении, что делать?» - спрашивает Юлия Курпатова. Ей советуют уменьшить размер документов до 2 мб, но проблема остается. У Анатолия Петрова заявку отклонили из-за плохого качества фотографий документов.

Пользователи, которым удалось подать документы, рекомендуют делать новые попытки ночью или рано утром – по их словам, в это время сайт работает нормально.

В свою очередь, ведущий юрист Европейской Юридической Службы Ольга Широкова в случае технических проблем рекомендует зафиксировать данный факт, сделав фото, видео или скриншот, а также обращаться по контактным телефонным номерам.

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Дополнительные ресурсы для регистрации

В Московском центре занятости населения (ЦЗН) «Моя работа» обещают решить технические проблемы и рассмотреть каждую заявку и обращение. Так, ежедневно специалисты обрабатывают 3-5 тысяч заявок, при этом каждый день на сайт заходят 130 тысяч пользователей.

«К нам на сайт в течение последних дней зашло около полумиллиона человек. Сайт, к сожалению, не был рассчитан на такой огромный трафик. Мы делаем все возможное, чтобы сайт Центра занятости населения работал бесперебойно, для этого вся наша команда работает в круглосуточном режиме», - говорится в сообщении ЦЗН «ВКонтакте».

Сейчас специалисты столичного центра занятости работают над тем, чтобы дополнительно организовать подачу заявок на получение пособий через портал mos.ru. Кроме того, пользователи могут подать документы через портал Госуслуг.

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Только паспорт и трудовая

Еще одно послабление – сокращение пакета документов при подаче заявления. Теперь в ЦЗН не требуют справку о доходах за последние три месяца, так как в условиях пандемии получить ее проблематично. Ранее у человека запрашивали паспорт, трудовую, документ об образовании и справку о средней зарплате за три месяца.

«Мэр Москвы принял решение упростить форму сбора документов. С сегодняшнего дня (10 апреля – прим. ред.) мы запрашиваем только два документа – паспорт и трудовую книжку», - сообщил журналистам директор Центра занятости «Моя работа» Роман Шкут.

По его словам, трудовая книжка является подтверждением того, что человек работал официально.

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Обратиться офлайн тоже можно

Те, у кого нет дома компьютера или интернета, могут зарегистрироваться в качестве безработного офлайн в Центре занятости по предварительной записи. Для этого нужно позвонить на горячую линию, записаться и в назначенное время прийти в один из трех центров. По словам Шкута, предзапись уже оформлена на две недели вперед.

Человек, пришедший в Центр занятости по предзаписи, будет общаться со специалистом не лично, а с помощью веб-камеры в онлайн-кабинке. В ходе регистрации он должен будет отсканировать паспорт и трудовую книжку.

После подачи заявки в течении двух-трех дней сотрудник центра занятости связывается с безработным. Специалисты центра стараются оптимизировать работу и связываться в течении суток. После этого документы проверяются еще раз, и на второй-третий день человека признают официально безработным.

Выплаты начисляются после постановки на учет, федеральные выплачиваются максимум в течении трех месяцев, а региональные – максимум в течении шести месяцев, с 1 апреля по 30 сентября. Деньги можно получить только на карту «Мир».

«Каждый день растет количество признанных и количество выплат также растет», - отметил Роман Шкут.

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Не просто раздача денег

Отдельная тема, которую обсуждают пользователи – размер пособия по безработице. Многие не понимают, почему обещали выплату в 19500 рублей, а на деле предлагают 3800 или выясняется, что никаких денег вообще не положено.

«Многие посчитали, что 19500 – это просто раздача денег. Все-таки есть закон о занятости, и мы должны признавать человека безработным, присваивать ему статус. Поэтому часть людей отсеялись. Сейчас мы даем детальные разъяснения, и, я надеюсь, что люди будут внимательнее к заполнению заявки и описанию своих историй», – отметил Роман Шкут.

По словам представителей Центра занятости, претендовать даже на минимальную выплату может не каждый. Так, человек должен иметь постоянную регистрацию в Москве, не получать пенсии по старости, не состоять в трудовых отношениях, иметь запись об увольнении в трудовой книжке и быть старше 16 лет. В таком случае он получит 1500 рублей как минимальное пособие по безработице, 1450 рублей – в качестве компенсации проезда и 850 рублей материальной помощи, в сумме – 3800.

Претендовать на выплату 19500 рублей, по информации, опубликованной на сайте центра занятости «Моя работа», могут те, кто:

1) отработали в этом году не менее 60 календарных дней;

2) по направлению Центра занятости города Москвы проходят профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование;

3) не были уволены за нарушение трудовой дисциплины или других виновных действий;

4) обратились в Центр занятости не ранее 1 марта;

5) признаны безработными в период режима самоизоляции или в течении 30 дней после его окончания.

Те, кто отвечает этим условиям, получают повышенное пособие по безработице – 12130 рублей из федерального бюджета, из регионального бюджета – 1450 рублей в качестве компенсации проезда, 850 рублей материальной помощи и региональную компенсацию в 5070 рублей.

Таким образом, если человек отработал менее 60 дней в текущем году или был признан безработным до коронвируса и введения режима изоляции, то получит минимальное пособие. Те же, кто живет в Москве по временной регистрации, вообще не могут претендовать на пособие.

ИП придется закрыть

Также многих волнует вопрос о том, могут ли претендовать на пособие по безработице ИП, оставшиеся без доходов из-за пандемии коронавируса. Чтобы получать выплату как безработному, предпринимателю необходимо ликвидировать предприятие.

«ИП является занятым гражданином согласно закону «О занятости». Соответственно, чтобы встать на учет в качестве безработного, гражданину необходимо прекратить свою деятельность в качестве ИП. Пока иного законом не предусмотрено», - пояснила юрист Ольга Широкова.

В сложной ситуации оказались и самозанятые. Если репетиторы или копирайтеры могут работать из дома, то таксисты, мастера маникюра и представители многих других профессий оказались «вне закона». Самозанятый – гражданин, который применяет особый налоговый режим при оказании услуг, но законом не регулируется то, как ему быть в случае потери дохода.

«Есть практика, что все-таки для того, чтобы встать на учет в качестве безработного, самозанятому необходимо прекратить данный режим», - отметила Ольга Широкова.

Согласно статье 2 Закона «О занятости», занятыми признаются граждане, выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг. «Поэтому, если самозанятый оказывает свои услуги на основании вышеуказанных договоров, он не будет признан безработным», - добавила юрист.

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