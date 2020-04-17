РИАМО - 17 апр. На улице Большая Молчановка, дом 17 в столичном районе Арбат ликвидировали пожар, возгорание произошло в здании в перекрытиях между этажами, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В 06:03 поступило сообщение о пожаре в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Москве.

«Пожарно-спасательные подразделения после проверки тепловизором обнаружили возгорание в перекрытиях и перегородках между 1, 2, 3, 4 этажами», — отмечается в материале.

Пожар произошел на площади 100 квадратных метров, в 08:22 пожар был локализирован, в 08:33 его ликвидировали.

Сведений о пострадавших не поступало, люди покинули здание еще до приезда пожарных подразделений.