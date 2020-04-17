РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 апр. В подмосковном Подольске сотрудники Госавтоинспекции начали дежурить на четырех блок-постах, всего на дежурство в сутки заступает более 100 сотрудников полиции и 38 автопатрулей, документ имеется в распоряжении РИАМО в Подольске.

«На суточное дежурство в Подольске 16 апреля заступали 102 сотрудника полиции и 20 сотрудников Росгвардии, задействованных по охране правопорядка в местах массового пребывания людей, 4 пеших патруля и 6 человек добровольного казачьего общества, а также 38 автопатрулей. В Подольске работало 4 блок-поста», - говорится в документе.

Блок-посты расположены на пересечении улиц Орджоникидзе и Машиностроителей; на улице Кирова на круговом движении возле съезда с «Южного обхода»; на Домодедовском шоссе, 1В; на проспекте Юных Ленинцев, 1.

На автомашинах правоохранительных органов предусмотрено информирование населения посредством трансляции аудиороликов о соблюдении режима самоизоляции.

С 15 по 16 апреля сотрудники полиции провели разъяснительную работу о необходимости соблюдения режима самоизоляции и вручили 38 уведомлений жителям пожилого возраста, всего с начала режима самоизоляции их получили 660 жителей.

До 1 мая в Подмосковье введен режим самоизоляции, выходить из дома можно только по веской причине. Для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.