РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 апр. На улицах подмосковного Красногорска в пятницу наблюдается мало людей, большинство жителей осталось дома, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

Утром в пятницу Красногорску присвоили индекс самоизоляции 3,7 балла. Этот показатель отражает отношение жителей к требованию соблюдать домашний режим во время эпидемии коронавируса. Индекс измеряется в диапазоне от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс, тем меньше людей находится на улице. Чем ниже индекс, тем оживленнее улицы.

«09:40, 17 апреля, большинство людей дома», - отмечается на интерактивной карте.

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17 АПРЕЛЯ

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.