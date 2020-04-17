РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 апр. Воспитанники детского технопарка «Кванториум» в подмосковном Красногорске за две недели создали защитную маску со сменными фильтрами, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Универсальное средство защиты дыхательных путей придумали и изготовили воспитанники технопарка «Кванториум» вместе со своими наставниками. Результат двухнедельной кропотливой работы – защитная маска со сменными фильтрующими элементами. Сделана она из безопасного, нетоксичного и биоразлагаемого полиакрилата», - говорится в сообщении.

Этот материал активно используется в медицине для хирургических нитей и штифтов. Фильтром может служить обычный ватный диск, пропитанный любым антисептическим раствором без спирта.

Отмечается, что разработки велись удаленно, по видеосвязи. Каждая идея предварительно прорисовывалась в программе 3Ds MAX, после чего наиболее удачные образцы воплощались в жизнь в HI-TECH Цехе на 3D принтерах.

Ребята готовы безвозмездно поделиться своими наработками с предприятиями, имеющими достаточные производственные мощности.

«Весь педагогический состав и воспитанники нашего Кванториума будут очень рады если хотя бы одна такая маска сможет спасти чью-то жизнь и здоровье», - подчеркнул руководитель «Кванториума» Денис Рябухин.

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