РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 апр. Воспитанники детского технопарка «Кванториум» в подмосковном Красногорске за две недели создали защитную маску со сменными фильтрами, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
«Универсальное средство защиты дыхательных путей придумали и изготовили воспитанники технопарка «Кванториум» вместе со своими наставниками. Результат двухнедельной кропотливой работы – защитная маска со сменными фильтрующими элементами. Сделана она из безопасного, нетоксичного и биоразлагаемого полиакрилата», - говорится в сообщении.
Этот материал активно используется в медицине для хирургических нитей и штифтов. Фильтром может служить обычный ватный диск, пропитанный любым антисептическим раствором без спирта.
Отмечается, что разработки велись удаленно, по видеосвязи. Каждая идея предварительно прорисовывалась в программе 3Ds MAX, после чего наиболее удачные образцы воплощались в жизнь в HI-TECH Цехе на 3D принтерах.
Ребята готовы безвозмездно поделиться своими наработками с предприятиями, имеющими достаточные производственные мощности.
«Весь педагогический состав и воспитанники нашего Кванториума будут очень рады если хотя бы одна такая маска сможет спасти чью-то жизнь и здоровье», - подчеркнул руководитель «Кванториума» Денис Рябухин.
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17 АПРЕЛЯ
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