РИАМО - 17 апр. Сотрудники МУ МВД России «Ногинское» задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в совершении серии краж из дачных домов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления.

«Злоумышленник отжимал пластиковые окна и повреждал навесные замки, проникал в дачные дома, расположенные на территории Богородского городского округа, и похищал деньги, предметы быта и электроинструменты», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого. Его задержали по месту жительства. При обыске у него нашли часть похищенного имущества.

По данным правоохранителем, мужчина причастен к трем кражам из дачных домов. Общая сумма материального ущерба составила 217 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Он находится под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.