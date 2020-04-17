РИАМО - 17 апр. В Балашихе пассажир автомобиля отказался оплачивать услуги такси и ранил водителя, его задержали, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, инцидент произошел на улице Кольцевая 14 апреля в 00:59.

«Неизвестный пассажир в салоне автомашины Кia, отказавшись оплачивать услуги по перевозке, причинил водителю 1984 года рождения непроникающие колото-резаные ранения», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники оперативного отдела за совершенное преступление доставили в следственный отдел гражданина 1980 года рождения.

16 апреля в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»; «Убийство»).

Фигуранта задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.