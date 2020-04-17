РИАМО - 17 апр. На столичных медиков в связи с предстоящим пиком эпидемии коронавируса ляжет основная нагрузка, но результаты борьбы с ним также зависят от граждан, соблюдающих режим самоизоляции, и от управленческих решений властей, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, пик заболеваемости в Москве придется на ближайшие две-три недели.

«Сегодня все службы столичного здравоохранения должны работать универсальному алгоритму, в едином ритме и на одном дыхании», — сказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что сейчас ведется масштабная работа по подготовке мест для возможных больных Covid-19. При этом очевидно, что москвичи будут нуждаться в медицинском помощи и по другим профилям.

Заммэра подчеркнула, что сегодня федеральные, частные и городские структуры работают на одну цель — против коронавируса. Кроме того, строительный комплекс, система ЖКХ, транспорт и бизнес стараются помочь медикам и обеспечить их всем необходимым.

Вице-мэр поблагодарила медиков за сплоченность, профессионализм и самоотдачу, которые помогут городу выдержать испытания.

«Уверена, что, видя ваш ежедневный подвиг, москвичи будут более ответственно относиться к своему здоровью и безопасности окружающих, и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни. Мы вместе сделаем все, чтобы победить коронавирус», — заключила Ракова.

В столице для потенциальных больных коронавирусной инфекцией подготовят 21 тысячу коек в 24 городских стационарах. В 12 стационарах столицы будут оказывать экстренную медицинскую помощь.

Для борьбы с коронавирусом власти Москвы приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей до 1 мая. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, а для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.