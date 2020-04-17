РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 апр. В управлении соцзащиты подмосковного Красногорска временно изменился номер телефона, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«По вопросам доступных мер соцподдержки, в частности – оформления соцвыплат на детей, предоставления продуктовых наборов одиноко проживающим и малоимущим пенсионерам и другим можно обратиться по номеру: 8 (925) 362-45-58», - говорится в сообщении.

по техническим причинам с 16 по 20 апреля включительно номер телефона: 8 (498) 602-19-26 работать не будет.

«Вам также могут пригодиться телефоны: Красногорский штаб поддержки бизнеса - 8 (495) 540-54-97; Красногорский штаб волонтеров - 8 (925) 499-41-00 (помощь в трудной жизненной ситуации); Красногорский центр занятости населения - 8 (495) 562-10-40», - заключается в сообщении.