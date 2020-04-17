РИАМО - 17 апр. За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы видим, что в Москве стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки и надеемся, что эта позитивная динамика будет только усиливаться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 123 человека», - сказала Ракова.

Для подтверждения отсутствия инфекции у пациента после лечения проводится специальное исследование.

Пациенты с коронавирусом проходят лечение в стационарах или на дому. Это зависит от их состояния.

Ранее в Москве приняли решение расценивать все случаи как подозрение на коронавирусную инфекцию. Врачи будут внимательно наблюдать за такими пациентами, и в случае ухудшения здоровья человек будет направляться на диагностику и обследование в один из 45 специальных центров города.

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составляет 16 146.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.