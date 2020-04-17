РИАМО - 17 апр. Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, вероятнее всего, придется на следующие две-три недели», — сказала Ракова.

Заммэра подчеркнула, что благодаря масштабной предварительной работе властей за последние два месяца борьбы с эпидемией городская система здравоохранения подготовилась к новым вызовам и приобрела бесценный опыт.

Ракова поблагодарила всех медиков столицы за самоотверженность и сплоченность, а также выразила надежду, что Москва скоро вернется к привычному ритму жизни.

Ранее она сообщила, что пациентов с симптомами ОРВИ обяжут соблюдать режим изоляции на дому, так как это будет основанием для подозрения на коронавирус.

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составляет 16 146.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.