РИАМО - 17 апр. Сделки о продаже городской недвижимости заключались в Москве только онлайн с начала 2020 года, сообщается на официально сайте мэра Москвы.



Всего с начала 2020 года заключили 250 договоров купли-продажи.



«Онлайн-способ оформления сделки привлекает большее число покупателей, которым теперь не нужно тратить время на посещение различных инстанций для оформления документов», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Первые электронные договоры купли-продажи городской недвижимости начали заключать в январе 2020 года. Ранее оформление сделок происходило только в письменной форме.



По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, в этом году на приобретение городской недвижимости претендовали 847 участников, в то время как в 2019 году - 592. Он отметил, что одна из причин, которая влияет на рост этого показателя, — наличие сразу нескольких способов продажи объектов, то есть, это аукционы, на которых идет повышение начальной цены, и торги, на которых цена, наоборот, падает. Некоторые объекты выставляются на торги без объявления цены. Ее регулируют сами участники торгов.



Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что спрос на покупку городских объектов, наблюдаемый в течение последних трех лет, связан с популярностью вторичных способов продажи, включая в эту категорию публичное предложение, и продажу объектов, цена который изначально не объявлялась, только на такие объекты пришлось больше 70% всех сделок. Он отметил, что покупают помещения со свободным назначением, поэтому их могут использовать под любой вид бизнеса или под личные нужды.