РИАМО - 17 апр. Порядка 500 тысяч медицинских масок закупили дополнительно в «Мострансавто» на этой неделе, уже закуплено свыше 12 тысяч литров антисептика для обработки рук, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Всего для для обработки подвижного состава, инфраструктуры предприятия было приобретено около 3 тысяч литров концентрированных дезинфицирующих средств, а также более 12 тысяч литров антисептических средств для обработки рук. В общей сложности было закуплено 300 тысяч пар защитных перчаток и 100 тысяч медицинских масок.

«Кроме того, <...> был заключен договор на поставку еще 500 тысяч масок», - сказал Мурашов.

Он отметил, что дезинфекцию автобусы проходят несколько раз в день. На входной группе размещено оборудование для безналичной оплаты проезда.

«В наших автобусах постоянно звучат аудиоролики с просьбой соблюдать безопасное расстояние (не менее полутора метров) от водителей автобусов и друг от друга, размещены объявления о необходимости дистанцирования. В прикассовых зонах автовокзалов и автостанций – у нас их 44 по всей Московской области – для этого нанесена цветная разметка, указывающая безопасную полутораметровую дистанцию», - заключил Мурашов.

С 15 апреля все жители Подмосковья в условиях распространения коронавируса обязаны получить цифровой пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте.

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