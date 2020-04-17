РИАМО - 17 апр. Подмосковные автобусы проходят дезинфекцию несколько раз в день, водители и кассиры проинструктированы и обеспечены масками, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов.

«Дезинфекцию автобусы проходят несколько раз в день: как в самом филиале, так и в межрейсовые перерывы на конечных остановочных пунктах», - сказал Мурашов.

К стандартному набору процедур медосмотра водителей, включающему комплексную диагностику, прибавилось обследование на наличие симптомов респираторных инфекций, особое внимание уделяется измерению температуры тела.

«При малейшем подозрении водитель к работе не допускается, и это абсолютно оправданные меры предосторожности. Водителям, сотрудникам, осуществляющим уборку и дезинфекцию подвижного состава, а также кассирам на автовокзалах и автостанциях, которые контактируют с пассажирами, выдаются средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки и антисептик», - добавил он.

Все сотрудники были проинструктированы о правилах личной гигиены и мерах профилактики распространения вирусных заболеваний. Работникам, осуществляющим дезинфекцию подвижного состава, направлены рекомендации регионального Роспотребнадзора.

Также в автобусах постоянно звучат аудиоролики с просьбой соблюдать безопасное расстояние - не менее полутора метров, размещены объявления с требованиями безопасности. В прикассовых зонах автовокзалов и автостанций нанесена цветная разметка, указывающая безопасную полутораметровую дистанцию, заключил Мурашов.

С 15 апреля все жители Подмосковья в условиях распространения коронавируса обязаны получить цифровой пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте.

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