РИАМО - 17 апр. Минувший четверг в Москве и Подмосковье стал самым дождливым в текущем апреле, в регионе выпало до 25% месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«За четверг, 16 апреля, на Москву выпало до 9 миллиметров осадков. В Московской области самые сильные осадки прошли на западе, в Можайске — 8 миллиметров. В среднем по региону выпало 20-25% месячной нормы осадков», — говорится в сообщении.

Большая часть осадков выпала в виде дождя в вечерние часы: на ВДНХ и в МГУ по 5 миллиметров, в Бутове — 8 миллиметров, на территории новой Москвы — до 7 миллиметров.

В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода. Максимальная температура воздуха днем составит 10 градусов, кроме того, возможны небольшие дожди.