РИАМО - 17 апр. «Мострансавто» постоянно совершенствует меры эпидемиологической безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции, при этом для сообщений пассажиров действует круглосуточная единая линия, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Качество работы перевозчика постоянно мониторят сотрудники управления Роспотребнадзора по Московской области, управления Государственного автодорожного надзора, министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Контроль (за соблюдением требований эпидемиологической безопасности - ред.) сейчас ужесточился. (…) Мы стараемся обеспечить определенное качество перевозок, а если что-то не сделано или сделано, но не так, проводится работа над ошибками. Нужно понимать, что все менялось быстро, некоторые решения принимались в сжатые сроки. На данный момент ситуация стабилизировалась», - сказал Мурашов.

Он отметил, что пассажиры могут озвучить свои пожелания к работе «Мострансавто» по нескольким каналам коммуникации.

«Это круглосуточная единая линия связи: 8 (800) 700-31-13, а также страницы сообществ предприятия в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте», Facebook и, конечно, интернет-портал «Добродел», - заключил Мурашов.

С 15 апреля все жители Подмосковья в условиях распространения коронавируса обязаны получить цифровой пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.