РИАМО - 17 апр. Продажи машинок для стрижки волос выросли минимум в два раза за последнее время, сообщили РИАМО представители онлайн-ритейлеров.

В регионах России введены режимы самоизоляции в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. В Московском регионе временно прекратила работу большая часть предприятий и организаций. Кроме того, не работают салоны красоты.

«В первые две недели после введения карантинных мер, с 30 марта по 12 апреля, продажи машинок для стрижки волос на Wildberries выросли на 620% год к году, электрических бритв — на 330%, а триммеров — на 175%, фенов - на 215%», - сказал представитель пресс-службы онлайн-магазина Wildberries.

Представитель пресс-службы маркетплейса «Беру» рассказал, что спрос на машинки для стрижки волос и триммеры вырос за период с 10 по 12 апреля на 260% по сравнению с периодом с 28 февраля по 1 марта.

«Интерес к категории начал сильно расти с середины марта и увеличивается до сих пор. Пик спроса был зафиксирован 12 апреля. В целом растет и спрос на категорию товаров для ухода за волосами», - отметил собеседник агентства.

По его словам, спрос на товары для окрашивания волос за тот же период увеличился на 84%.

Также россияне стали чаще заказывать заколки, резинки и ободки для волос — интерес к таким товарам вырос в два раза.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

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