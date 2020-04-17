РИАМО - 17 апр. В Москве запустили образовательный онлайн-проект «Игры и занятия для дошкольников» для воспитателей и родителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Еженедельно на сайте будут появляться подборки полезных материалов, инструкции по проведению развивающих игр, видеозаписи мастер-классов московских педагогов и интерактивные викторины, которые помогут заинтересовать детей чтением художественных книг», - говорится в сообщении.

Например, в разделе «Большая игротека» собраны более 200 мастер-классов, о том, как организовать настольные, подвижные и театрализованные игры с дошкольниками. А в разделе «Проекты» опубликованы ролики с упражнениями для мелкой и крупной моторики.

Кроме того, на сайте есть ссылки на городские онлайн-сервисы и тематические сборники электронных образовательных материалов. С помощью сервиса детей можно научить играть в «Математические крышечки» или традиционную игру индейцев «Пулук», а также делать «игрушки-говорушки».

Более того, на сайте воспитатели могут найти полезную информацию и для себя. Например, информацию об онлайн-курсах повышения квалификации, связанных с дошкольным образованием в условиях дистанционного обучения.