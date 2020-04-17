РИАМО - 17 апр. В мобильном приложении «Моя Москва» появился новый сервис «Цифровой пропуск», с помощью которого можно быстро сгенерировать код для получения по СМС разрешения совершать поездки по городу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Код нужно всего лишь скопировать и отправить в бесплатном сообщении на номер 7377. После этого сразу же придет ответ с данными цифрового пропуска», — говорится в сообщении.

По словам главы департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко, этот способ помогает получить электронный пропуск с минимально затраченным для этого временем.

«Код, созданный в приложении, не является цифровым пропуском, но он помогает быстро его получить. СМС-подтверждение при корректном вводе информации приходит мгновенно», — отметил он.

На заполнение данных в чате при заблаговременной подготовке всех нужных документов, например, паспорта и транспортной карты «Тройка», уходит не более пяти минут.

За первый день работы сервиса в приложении были сгенерированы около 14 тысяч кодов.

С 15 апреля для передвижения на любом виде транспорта в Москве необходим цифровой пропуск. Его можно получить на портале mos.ru, с помощью бесплатного СМС на номер 7377 или по номеру: +7 (495) 777-77-77.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.