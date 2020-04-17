РИАМО - 17 апр. Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков, дающих право на передвижение, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов.

С 15 апреля все жители Подмосковья в условиях распространения коронавируса обязаны получить цифровой пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте.

«Проверять наличие пропуска или ограничивать передвижения жителей они не могут, данные вопросы в компетенции других структур», - сказал Мурашов.

Он пояснил, что у водителей автобусов нет полномочий интересоваться маршрутом движения. Они могут задать такой вопрос только для уточнения стоимости проезда, если оплата производится через мобильный терминал.

По его словам, также водители не в праве высадить пассажира, если тот нарушает санитарные правила.

«Таких прецедентов не было. В любом случае, мы просим пассажиров по возможности воздержаться от поездок на общественном транспорте и соблюдать режим самоизоляции. Знаю, что в некоторых регионах пассажиров без масок лишают льготного проезда, но правовых оснований отказывать им у нас нет. Это вопрос личной ответственности каждого», - добавил Мурашов.

В подмосковных автобусах постоянно звучат аудиоролики с просьбой соблюдать безопасное расстояние (не менее полутора метров) от водителей автобусов и друг от друга. Также размещены объявления о необходимости дистанцирования.

В прикассовых зонах автовокзалов и автостанций для этого нанесена цветная разметка, указывающая безопасную полутораметровую дистанцию, заключил спикер.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.