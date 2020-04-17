РИАМО - 17 апр. ВДНХ подготовила онлайн-экскурсию, в которой рассказывается об уникальных скульптурах на крышках павильонов выставки, она также содержит архивные и современные фотографии этих скульптур, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Экскурсия приурочена к Международному дню охраны памятников и достопримечательных мест 18 апреля.

«В рамках спецпроекта «Люди над людьми» мы расскажем, как создавали эти статуи, что символизируют их жесты, позы и одежда, а также как связаны памятники с культурой народов Советского Союза. Покажем их исторические фотографии из архивов ВДНХ и современные снимки, снятые на крышах при помощи квадрокоптера», — сказал автор виртуальной экскурсии, куратор музея ВДНХ Павел Нефедов.

Экскурсия познакомит со скульптурами на шести павильонах: № 1 «Центральный», № 18 «Республика Беларусь», № 51 «Мясная промышленность», № 58 «Земледелие», № 59 «Зерно» и № 71 «Атомная энергия».

Зрителям расскажут, какое здание Санкт-Петербурга стало архитектурным портативном «Центрального» павильона, и откроют, что монумент в Люксембурге «Золотая дома», посвященный добровольцам, которые отправились на фронт во время Первой Мировой войны, стал прототипом главной скульптуры павильона «Республика Беларусь».

Также в ходе экскурсии зрители узнают, какой из двенадцати подвигов Геракла напоминает скульптура на здании павильона «Мясная промышленность».

Из-за пандемии коронавируса территория ВДНХ временно закрыта для посетителей.