РИАМО - 17 апр. С конца марта, когда в России начали вводить режим самоизоляции из-за коронавируса, на 1040% выросли продажи аппаратов для маникюра, число заказов на средства для снятия лака и на наборы для педикюра выросло в пять раз, сообщили РИАМО представители онлайн-магазинов.

В России предпринимаются беспрецедентные меры по борьбе с распространением коронавируса. Так, в Московском регионе временно остановлена работа салонов красоты.

«В период с 30 марта по 12 апреля продажи аппаратов для маникюра и педикюра выросли на 1040%, продажи ламп для сушки ногтей – на 735%, пилок для ногтей – на 395%, маникюрных наборов – на 315%, кусачек – на 290%, продажи гель-лаков увеличились на 185%, а обычных лаков - на 145%», - сказал представитель пресс-службы Wildberries.

Представитель пресс-службы Lamoda рассказал, что спрос на средства и инструменты для ухода за ногтями действительно повышен. С начала апреля число заказов на средства для снятия лака и на наборы для педикюра выросло в пять раз. В 4,5 раза, по сравнению с мартом, вырос спрос на средства для восстановления и роста ногтей. Также в четыре раза увеличилось число заказов ламп для маникюра и электрических пилок.

«Растет спрос на товары для маникюра и педикюра. Так, резкий скачок спроса был зафиксирован на товары для снятия лака — за период с 10 по 12 апреля спрос увеличился на 170% по сравнению с периодом с 28 февраля по 1 марта», - рассказал представитель пресс-службы маркетплейса «Беру».

Классические лаки и гель-лаки для ногтей стали заказывать на 130% чаще. Спрос на специальные лампы для сушки гель-лака вырос на 80%. Примерно в 1,5 раза увеличилось число заказов продуктов для лечения и укрепления ногтей, товаров для удаления кутикулы и инструментов для маникюра и педикюра.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- Владимир Путин отложил подготовку военного парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

- В Москве ОРВИ будет расцениваться как подозрение на коронавирус. Пациенты получат предписание об обязательной самоизоляции.

- В столице выделят от 20 до 30 миллиардов рублей в поддержку малого и среднего бизнеса, средства направят на субсидирование процентных ставок субъектов малого предпринимательства.

- Большинство жителей Московского региона остались дома в четверг. В Москве и Подмосковье отмечается хороший уровень самоизоляции населения.

- Столичным врачам предоставят бесплатные места в гостиницах и услуги такси. Правительство Москвы предоставит для этого гранты.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.