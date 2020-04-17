РИАМО - 17 апр. Около 2,7 тысячи автобусов ежедневно выходят на маршруты в Подмосковье, при этом их расписание продолжают корректировать, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Информация об изменении расписания оперативно размещается на остановочных пунктах. Также узнать обо всех изменениях можно, позвонив в диспетчерский пункт филиала, который обслуживает маршрут а также по номеру круглосуточной единой линии связи с пассажирами: 8 (800) 700-31-13.

«Сейчас на линию ежедневно выходят около 2,7 тысячи автобусов. С 8 апреля транспортная работа сокращена по сравнению с запланированным на начало года объемом. Это значит, что на некоторых маршрутах увеличены интервалы движения и уменьшен выпуск транспортных средств, где-то автобусы перешли на работу по графику движения выходного дня. Есть и такие маршруты, которые мы временно заморозили из-за элементарного отсутствия пассажиров, но их не так много», - сказал Мурашов.

Он отметил, что для принятия решения был проанализирован трафик по каждому маршруту, которых всего насчитывается 1286.

«Мы смотрели, где у нас максимальное количество пассажиров, а где мы «возим воздух». Стояла задача выдержать баланс интересов с учетом мнения пассажиров и адаптировать работу под реальную ситуацию», - добавил Мурашов.

При этом вопрос корректировки расписания открыт, с учетом меняющегося трафика и пожеланий пассажиров график может быть пересмотрен.

С 15 апреля все жители Подмосковья в условиях распространения коронавируса обязаны получить цифровой пропуск на портале госуслуг для передвижения на личном и общественном транспорте.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- Владимир Путин отложил подготовку военного парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

- В Москве ОРВИ будет расцениваться как подозрение на коронавирус. Пациенты получат предписание об обязательной самоизоляции.

- В столице выделят от 20 до 30 миллиардов рублей в поддержку малого и среднего бизнеса, средства направят на субсидирование процентных ставок субъектов малого предпринимательства.

- Большинство жителей Московского региона остались дома в четверг. В Москве и Подмосковье отмечается хороший уровень самоизоляции населения.

- Столичным врачам предоставят бесплатные места в гостиницах и услуги такси. Правительство Москвы предоставит для этого гранты.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.